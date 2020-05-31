İran’ın Zagros Dağları’nda çıkan orman yangını günlerdir söndürülemedi

İran’ın Zagros Dağları’nda günlerdir devam eden orman yangını söndürülemedi.

İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletine bağlı Khaeez bölgesinde Perşembe günü başlayan orman yangınları kısa zamanda Huzistan ve Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaletlerine yayıldı. Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti Çevre Koruma Genel Müdürü Esedullah Haşimi, Perşembe günü başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, “Aşırı rüzgar ve bölgenin ulaşıma zor olması ateşi söndürmemize engel olmakta. Aynı zamanda yeterli insan gücü ve teknik imkanlara sahip olmamamız yangını söndürmemizi zorlaştırıyor” dedi. Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Cemali, bölgeye Savunma Bakanlığından yangın söndürme helikopterlerinin gönderildiğini ve Zagros Dağları’nda devam eden orman yangınını gece yarısı söndürebileceklerini söyledi. Huzistan eyaletine bağlı Andika şehrinin Doğal Kaynakları Koruma İdaresi Genel Sekreteri Ahmed Musevi ise bölgede bulunan Adiv Dağı’nda aşırı rüzgar nedeniyle yangının tekrar başladığını duyurdu.

Zagros Dağları’nda Perşembe günü başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce hayvanın telef olduğu ve kaçtığı tahmin edilirken, yangına neden olduğu tahmin edilen kişilerin gözaltına alındığı açıklandı. İran’ın Huzistan, Buşehr, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletlerinde yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle 700 ile 800 hektar arazi kül oldu.