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Dünya İran’ın yeni ‘reis’inden gerginliği arttıracak çağrı
Dünya

İran’ın yeni ‘reis’inden gerginliği arttıracak çağrı

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD yaptırımları ve Suudi Arabistan ile ilişkiler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Reisi, ABD Başkanı Biden ile görüşme ihtimalinin olup olmadığına yönelik soruya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 14:41:00 -
İran’ın yeni ‘reis’inden gerginliği arttıracak çağrı

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cuma günkü seçim zaferinden sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Reisi ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasını ihlal ettiğini ve Avrupa Birliği'nin taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

Reisi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme ihtimalinin olup olmadığına yönelik soruya 'hayır' yanıtını verdi.

'Bir hukukçu olarak her zaman insan haklarını savundum' diyen Reisi, hakkındaki ABD yaptırımlarına vurgu yaparak bu çabalarından dolayı ödüllendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Reisi, ABD'nin derhal 2015 nükleer anlaşmasına dönmesini ve İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Yemen konusunda da değerlendirmelerde bulunan Reisi, 'Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesini derhal durdurması gerekiyor' dedi.

Reisi, İran'ın balistik füze programının ise müzakere edilemez olduğunun altını çizdi.

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