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Aktüel İran'ın son sekiz aydaki dış ticaret hacmi yüzde 20 düşüşle 44 milyar dolara geriledi
Aktüel

İran'ın son sekiz aydaki dış ticaret hacmi yüzde 20 düşüşle 44 milyar dolara geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:08:16 -
İran'ın son sekiz aydaki dış ticaret hacmi yüzde 20 düşüşle 44 milyar dolara geriledi

ANKARA (AA) - İran'ın son sekiz aydaki dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşüşle 44 milyar 600 milyon dolara gerilediği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Gümrük İdaresi Başkanı Mehdi Mireşrefi, yerel takvime göre yılın ilk 8 ayında (20 Mart - 22 Kasım 2020) İran'ın gerçekleştirdiği dış ticaret hacmine ilişkin bilgi verdi.

Ülkesinin söz konusu dönemde dış ticaret hacminin 44 milyar 600 milyon dolar olduğunu aktaran Mireşrefi, bunun 23 milyar 100 milyon dolarının ithalattan oluştuğunu kaydetti.

Mireşrefi, son 8 aydaki ihracat hacminin ise 21 milyar 500 milyon dolar olduğunu belirtti.

İran Gümrük İdaresi verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde 56 milyar dolar olan İran'ın dış ticaret hacminde bu yıl yüzde 20 düşüş gözlendi.

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