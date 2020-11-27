İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı
İran devlet televizyonu Fahrizade'nin ağır yaralandığını bildirirken bazı kaynaklar hayatını kaybettiğini iddia ediyor
ANKARA (AA) - İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda ağır yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Bazı kaynaklar Fahrizade'nin hayatını kaybettiğini iddia ederken saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.