İran'ın Irak'taki milislere "Trump gidene kadar ABD'ye yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiği" iddia edildi

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devretmeden önce Orta Doğu'da yeni bir savaş başlatmasından endişe eden İran'ın, Irak'ta desteklediği silahlı Şii milis gruplara, "ABD'nin çıkarlarına yönelik saldırıları durdurma" talimatı verdiği iddia edildi.

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesinin, Irak'taki İran destekli silahlı milis grupların komutanlarına dayandırdığı habere göre, Bağdat'a gönderilen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bu ülkedeki milislere "Trump görevden ayrılana kadar ABD üslerine yönelik saldırıları durdurma" talimatı verdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Washington yönetiminden gelen tehditler üzerine geçen ay Irak'taki ABD üslerine saldırıların durdurulması talimatı verdiği ancak geçen hafta Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye düzenlenen füze saldırılarının İran'ı endişelendirdiği ileri sürüldü.

- Kudüs Gücü Komutanı Bağdat'ta milis gruplarla görüştü

İran'ın ülke dışındaki askeri ve istihbarat operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin, saldırıdan bir gün sonra milislerin Hamaney tarafından ilan edilen "ateşkese" bağlılığını denetlemek için Bağdat'a gönderildiği ve milis gruplarla bir araya geldiği ifade edildi.

Haberde, Kaani ile Şii milis gruplar arasındaki toplantıya Hizbullah el-Nuceba, Ketaib-i Hizbullah, Asaib-i Ehli Hak gibi grupların temsilcilerinin yanı sıra Haşdi Şabi Genelkurmay Başkanı Ebu Fedek Muhammedevi ile Fetih ve Kanun Devleti'nden bazı milletvekillerinin de katıldığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin MEE'ye demeç veren adı açıklanmayan üst düzey bir milis komutanı, "Kaani, Trump'ın görevden ayrılmadan önce bölgeyi açık bir savaşa sürüklemek istediğini, seçimleri kaybettiği için düşmanlarından intikam almak istediğini ve böyle bir savaşı başlatması için ona verilecek herhangi bir gerekçenin bizim çıkarımıza olmadığını açıkça belirtti." dedi.

- "ABD ile savaş kontrol edilemez"

Toplantı hakkında bilgi sahibi olan başka bir üst düzey milis komutanına göre Kaani, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"İran ile ABD arasında bir savaş çıkarsa bunun yansımaları kontrol altına alınamaz. Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran her iki taraf için de savaş alanı olur. Bu yüzden en yüksek çıkarlar gözetilmeli. Tüm bu ülkelerin çıkarlarını riske atma karşılığında elçiliği hedef almanın değeri nedir? Bu nedenle ABD'nin çıkarlarını hedef alan tüm saldırılar durdurulmalıdır."

Yeşil Bölge'ye gerçekleştirilen saldırıları düzenleyen milis gruplardan birinin komutanı ise İran'ın ilan ettiği ateşkesi ihlal etmediklerini belirterek, "Biz ateşkesin yalnızca iki ay süreceğini söylemiştik ve bu süre doldu. Bazı grupların liderleri, Amerikan güçlerini Irak'tan nasıl çıkaracaklarına dair özel bir bakış açısına sahip ancak aynı zamanda diğerlerinin ortak görüşlerinin dışına çıkmıyor ve Irak ile bölgenin yüksek çıkarlarını dikkate alıyorlar." ifadelerini kullandı.

- Kaani'nin Irak Başbakanı Kazımi ile görüşmesi

Haberde, Kaani'nin Bağdat ziyaretinde Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile de bir araya geldiği belirtildi. İsmi açıklanmayan üst düzey Haşdi Şabi komutanlarından biri, toplantıyla Tahran'ın Irak hükümetine desteğini sürdürdüğünü göstermenin hedeflendiğini ifade etti.

Kazımi'nin danışmanlarından biri ise görüşmeyle ilgili demecinde, İran'ın, Trump'ın görevden ayrılmadan önce atabileceği adımlardan endişe duyduğunu belirtti.

İran yönetiminin ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki seferberliğinin kendilerini hedef aldığını ve Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce kaos çıkarma ve savaş için bahane uydurma isteğini gördüğünü dile getiren söz konusu danışman, "İranlılar, (seçimlerde) kaybeden biri olduğu ve şiddete başvurabileceği için Trump ile durumu sakinleştirmek istiyor. Bu yüzden şu anda olan tek şey, Trump'ın muhtemel eylemlerinden kaçınma girişimidir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın dört yıllık başkanlığı süresince Tahran'a yönelik izlediği politikalar, bu ülkede büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açarken bu dönemde İran'ın en önemli isimlerinden Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi iki ülke arasındaki gerilim politikasını doğrudan çatışma boyutuna taşımıştı. Trump, dört yıllık görevi boyunca İran'ı bir çok kez askeri saldırı ile tehdit etmişti.

New York Times gazetesi, 17 Kasım'da yayınladığı haberinde, Trump'ın, iki hafta önce İran'ın Natanz'daki en büyük nükleer tesisine askeri saldırı düzenlenmesi için seçenekleri istediğini ancak danışmanlarının İran'a yönelik saldırıya karşı çıktığını yazmıştı.

ABD Başkanlık seçimlerini kaybeden Trump, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılacak.





