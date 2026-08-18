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Dünya İran'ın IKBY'deki hedeflere yönelik İHA saldırısına tepki yağıyor
Dünya

İran'ın IKBY'deki hedeflere yönelik İHA saldırısına tepki yağıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İran'ın IKBY'deki hedeflere yönelik İHA saldırısına tepki yağıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, İran’ın Erbil’de IKBY yönetimine ait iki noktayı insansız hava araçlarıyla hedef alan saldırısını sert ifadelerle kınadı. Abu Dabi yönetimi, Irak ve IKBY ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’nin özel ofisi ile İstihbarat Teşkilatı Müdürü’nün ikametgâhını hedef alan saldırıya tepki gösterdi.

Bakanlığın açıklamasında, “BAE, Erbil’de IKBY Başbakanı Sayın Mesrur Barzani’nin özel ofisini ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü’nün ikametgâhını iki İHA’yla hedef alan İran’ın mütecaviz saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor.” denildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Irak ile IKBY'nin egemenliğinin açık bir ihlali, güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

BAE'nin Irak ve IKBY hükümetleriyle tam bir dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, BAE'nin bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik tüm adımlara destek verdiği ifade edildi.

Barzani'nin özel ofisine düzenlenen saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 "Hadid-110" tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de yaptığı açıklamada, bunun bölgenin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade ederek, saldırıyı kınamıştı.

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