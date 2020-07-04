İran'ın Huzistan eyaletinde elektrik santralinde yangın

TAHRAN (AA) - İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde bir elektrik santralinde yangın çıktı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan'ın merkez kenti Ahvan'da Zergan elektrik santralinde yerel saatle 10.30'da trafo patlaması sonucu yangın başladı.



Trafodaki patlamanın mevsim normalinin üstüne çıkan hava sıcaklığından kaynaklandığı belirtilirken, olayda ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı.



İran'da son günlerde artan patlama olayları ve yangınlar farklı iddiaları da beraberinde getirdi.

İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'de perşembe günü meydana gelen "olay", tesisin çelik konstrüksiyon inşaatında hasara yol açmıştı. Olayın, İsrail'in sabotajı olabileceği iddia edilmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise dün yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen "olay"ın nedeninin tespit edildiğini ancak "güvenlik gerekçesiyle uygun zamanda" açıklanacağını söylemişti.

- Eş zamanlı patlamalar

Başkent Tahran'ın doğusunda Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposu ve eş zamanlı olarak Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde meydana gelen patlamalar da sosyal medyada "ülkeye saldırı olduğu" kaygısına yol açmıştı.

Tahran'daki patlamanın kilit öneme sahip Parçin tesislerine yakın bir noktada gerçekleşmesi de olayda "sabotaj" ihtimalini güçlendirmişti.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ı Parçin'de nükleer denemeler yapmakla suçluyor. Bazı Batılı ülkeler de Parçin'in nükleer savaş başlığı geliştirmek için kullanıldığını iddia ediyor.



Tahran'ın Şeriati Caddesi'ndeki bir klinikte de 30 Haziranda patlama olmuştu. 19 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın, ameliyat odasında bulunan 3 oksijen tankından kaynaklandığı açıklanmıştı.



