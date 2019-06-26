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İran'ın dini lideri Ali Hamaney: ABD'nin müzakere çağrısı aldatmaca

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin ülkesine yönelik yaptığı müzakere çağrısının "aldatmaca" olduğunu belirtti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
İran'ın dini lideri Ali Hamaney: ABD'nin müzakere çağrısı aldatmaca

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin müzakere çağrısının "aldatmaca" olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da yargı erki mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada Hamaney, baskıyla neticeye varamayan ABD'nin başka yollar aradığını ifade etti.

"Tabi ki kalkınacaktır, ama siz olmadan"

Hamaney, "ABD'nin müzakere önerisi aldatmacadan başka bir şey değil. Düşman baskıyla bir sonuca varamayınca, İran halkını saf bir millet yerine koyarak, 'İran halkı kalkınmalıdır' diyor. Tabii ki bu millet kalkınacaktır ama siz olmadan. Ve sizin yaklaşmamanız şartıyla." ifadelerini kullandı.

Pehlevi dönemine gönderme

Şah Muhammed Rıza Pehlevi döneminde ABD ve İngiltere'nin İran üzerindeki etkisini hatırlatan Hamaney, şunları söyledi:

"O bedbaht dönemde (Şah dönemi) İran milletinin geri kalmasına sebep sizdiniz. Şimdi de sizin varlığınız, İran'ın geri kalması ve ilerlemesinin durmasından başka bir sonuç vermeyecektir."

Hamaney, "Eğer müzakerede onun sözünü dinlersen, milleti mahvedecek. Dinlemezsen, siyasi atmosfer oluşturarak propaganda ve baskılarına devam edecek." dedi.

ABD'nin müzakere önerisini "silah bırakma ve İran'ın (bölgedeki) etkisinin yok olması" olarak değerlendiren Hamaney, ABD'nin müzakereyle ülkesini silahsızlandırmayı ve etki alanını yok etmeyi hedeflediğini, böylece İran'a her istediğini yapma durumuna gelebileceğini savundu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
  1. İran lideri Ali Hamaney
  2. ABD'nin müzakere çağrısı
  3. İran
  4. ABD
  5. İran-ABD ilişkileri
  6. flaş açıklama

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