  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan açıklamıştı! Ödemeler bugün başlıyor
İran'ı sarsan saldırı! Askerleri öldürdüler
Fransız basını yazdı! Ersin Destanoğlu'na 7 milyon Euro’luk teklif
Düzensiz göç azaldı Afgan sayısı azalmadı
Dünya İran'ı sarsan saldırı! Askerleri öldürdüler
Dünya

İran'ı sarsan saldırı! Askerleri öldürdüler

Suriye'de, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hedef alındığı saldırılarda iki askerin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 10:45:00 -
İran'ı sarsan saldırı! Askerleri öldürdüler

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki askerin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuda hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hasan Abdullahzade ve Muhsin Abbasi, Deyrizor'dan Tedmür'e giderken yolda terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştü.

Hayatını kaybeden İranlı askerlerin Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptıkları belirtilirken ne zaman öldürüldüklerine dair bilgi verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay