Dünya

İran'dan uranyum açıklaması

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'dan uranyum açıklaması

İran, uluslararası basında yer alan "zenginleştirilmiş uranyum" iddialarını yalanladı. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Görüşmelerin odak noktası, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşı sona erdirmektir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Mücteba Hamaney'in ülkenin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiğine dair uluslararası basında yer alan iddianın doğru olmadığını bildirdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, ABD ile savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistan aracılığıyla sürdürülen görüşmeler hakkında uluslararası medyada yer alan iddialara yanıt verdi.

"Son günlerde görüşmelerin çeşitli yönleriyle ilgili ortaya atılan spekülasyonların hiçbirini doğrulamıyoruz." diyen Bekayi, şunları kaydetti:

 

"Bu aşamada görüşmelerin odak noktası, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşı sona erdirmektir. Nükleer görüşmeler, zenginleştirilmiş madde (yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum) ve zenginleştirme konusu gibi medyada ortaya atılan iddialar yalnızca medya spekülasyonudur ve güvenilirliği yoktur."

Bekayi, görüşmelerin ayrıntıları hakkında doğru bilgilerin yetkililer ve müzakere ekibinin sözcüsü tarafından açıklanacağını belirtti.

Reuters Haber Ajansı, iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney’in ülkenin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına çıkarılmaması yönünde talimat verdiğini öne sürmüştü.

