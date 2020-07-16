İran'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
İran, Van'da düşen helikopterde şehit olan 7 emniyet mensubu nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu, Van'da düşen keşif helikopterinde şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Van ilinde üzücü uçak kazası sonucunda şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, tüm dost ile kardeş Türkiye milletine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.