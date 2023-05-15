İran'dan Türkiye seçimleri açıklaması: Sonuçlar buna işaret
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Türkiye seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Seçimine ilişkin bir mesaj yayımladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, “Yüksek seçmen katılımı Türkiye'de Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ve oylamaların başarıyla gerçekleştirilmesi, demokrasi için bir zafer işaretidir” dedi.
Kanaani, Türk halkını ve siyasi partileri tebrik etti.