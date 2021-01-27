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Dünya İran'dan Türkiye hamlesi! Tarih verildi
Dünya

İran'dan Türkiye hamlesi! Tarih verildi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Azerbaycan'dan sonra Türkiye'ye geliyor. Zarif'in ziyaret tarihi ise 29 Ocak olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 11:16:00 -
İran'dan Türkiye hamlesi! Tarih verildi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cuma günü Türkiye'ye bir diplomatik ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu-Zarif zirvesinde bölgesel konular ele alınacak. Zirvede Suriye'deki gelişmelerin de ele alınması planlanırken, saha ve siyasi çözüm konuları da ele alınacak.

Zarif'in Türkiye ziyaretinde ateşkesin ardından Karabağ'daki son durumun da ele alınması bekleniyor.

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