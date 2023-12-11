  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni Ponziler yeni mağdurlar çıkaracak! Daha çok kazanma hırsı gözleri perdeliyor

Son dakika... Masadan ilk mesajlar! Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta!

İşte ikinci el otoda "askıda" kalanlar! En çok bu yaş araçlar arandı

ABD’nin kendisinden bile gizlediği ‘şok’ gerçek: İşte 2023 verileri... 1600’ü çocuk 40 bin kişi silahla öldürüldü

O ilimizden petrol fışkırıyor! Saatte bin varilden fazla petrol çıkmaya başladı, herkes şaşkına döndü

Savcıyı öldürmek için kiralık katil tuttular! Ölüm listesi ortaya çıktı!

Yunanistan'da çok büyük panik! 'Türkiye bölgeyi taramaya başladı! Yakında kuracak' diyerek duyurdular

Altın artacak mı, düşecek mi? Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi!

Doğal gaz zengini Putin'den beklenmedik sözler: Ukrayna makamları halk ağzıyla kafayı yedi! Ülkeyi çıldırttı!

Petrol zengini ülkeden beklenmedik karar! Artık ABD ve İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye odaklanacağız
Gündem İran'dan Türkiye açıklaması! İranlı yetkili: Ziyaret ertelendi diyerek resmen ilan ettiler
Gündem

İran'dan Türkiye açıklaması! İranlı yetkili: Ziyaret ertelendi diyerek resmen ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2023-12-11 17:54:00 - 2023-12-11 17:55:15
İran'dan Türkiye açıklaması! İranlı yetkili: Ziyaret ertelendi diyerek resmen ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hükümetin Türkiye kararını ilan etti: ABD’nin “Gazze’de çözümün değil soykırımın sürdürülmesinin bir parçası” olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Sözcü Kenani, İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze’de ateşkes sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakerelerin devam ettiğini belirterek bu konunun İran’ın birinci önceliği olduğunu ifade etti.

Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e teşekkür eden Kenani, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısının veto edilmesini ise "talihsizlik" olarak niteledi.

Kenani, ABD’nin ateşkes talep eden tasarıyı veto etmesiyle, "Gazze savaşının çözümünün bir parçası değil, Gazze halkına yönelik soykırımın sürdürülmesinin bir parçası olduğunu gösterdiğini" savundu.

Ateşkes için sunulan tasarının BMGK’de onaylanamaması nedeniyle BM Genel Kurulunun yeni bir kararı değerlendirmek için yarın toplanacağını hatırlatan Kenani, “Bu çabaların Gazze savaşında ateşkesi sağlamasını umuyoruz" diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kenani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin gecikmesi konusuna dair ise şu ifadeleri kullandı:

"İki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla ziyaret uygun bir zamanda yapılmak üzere ertelendi. Bazıları siyasi amaçlarla mevzuyu bulandırmak için öngörülerde bulunuyor. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler yapıcı ve birbirini tamamlayan ilişkilerdir. Çeşitli konularda birbirimizle işbirliği yapıyoruz.”

Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu
Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu

Ekonomi

Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23