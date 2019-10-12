İran'dan skandal Barış Pınarı Harekatı mesajları

yeniakit.com.tr Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde barışı ve istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı dünya gündemine oturdu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği harekat ABD, İsrail ve Batılı ülkeler başta olmak üzere birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Harekata tepki gösteren bir diğer ülke ise İran oldu.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek önceden planlanan Türkiye ziyaretini iptal etti.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi-Hüseyni ise Türkiye'nin teröristlere karşı yürüttüğü haklı operasyonun yasal olmadığını savunarak "Tüm devletler sağduyuyla müzakere yöntemini seçmelidir" dedi.

Harekata tepki gösteren bir diğer isim ise Başkanlık Divanı Üyesi Ekber Rencberzade oldu. Rencberzade, "Bugün yaşanmakta olan tabloda ABD'nin Suriye Kürtlerine sırt çevirmesi Türkiye'ye bölgedeki Kürtlere son darbeyi vurması için ciddi bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'deki denklemleri daha karmaşık bir hale getireceğini aktaran Başkanlık Divanı Üyesi Alirıza Rahimi, "Türkiye İslam ve Arap dünyasında yeni bir konumda değerlendirilecektir" dedi.

Başkanlık Divanı Üyesi Muhammed Cevad Cemali ise Türkiye'nin başlattığı operasyondan kaygı duyduklarını dile getirdi. Cemali, "İran ABD ve Siyonist rejimin planlarının hayata geçmesinden ve herhangi bir devletin güvenlik gerekçesiyle Suriye'nin bir bölgesini işgal etmesinden kaygı duymaktadır" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlık Hakları Komisyonu Başkanı Abdulkerim Hüseyinzade de harekata ilişkin küstah açıklamalarda bulundu. Hüseyinzade, "Erdoğan'ın saldırısına karşı uluslarası camianın sessizliği ayrımcılık yapma hastalığının evrensel olduğunun göstergesidir. Devlet adamlarımız kararlılıkla yaşanan bu faciayı kınamalıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de sivilleri katlettiği iftirasını savuran İlam Milletvekili Celal Mirzai, "Türkiye bilmelidir ki askeri saldırıyla kendi ülkesinin güvenliğini sağlamayacaktır. Zira sivilleri katletmek uluslararası tepkilere neden olacaktır" ifadelerini kullandı.