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İran’dan petrol ticareti temmuzda normale döndü

Türkiye’nin İran’dan aldığı ham petrol miktarı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 201 yükselerek 867 bin 269 tona çıktı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:45
İran’dan petrol ticareti temmuzda normale döndü

Böylece, geçen yıl İran’dan yapılan aylık ham petrol ithalatı ortalaması olan 957 bin ton seviyesine tekrar yaklaşıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı geçen yıl 42,7 milyon ton oldu. Bunun 25,8 milyon tonunu ham petrol ithalatı oluşturdu. Söz konusu ithalatın 11,5 milyon tonu ise İran’dan gerçekleştirildi. Böylece 2017’de İran’ın Türkiye’nin ham petrol ithalatındaki payı yüzde 44,6, toplam petrol ithalatındaki payı ise yüzde 26,9’a ulaştı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde İran’dan ithal edilen ham petrol miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 azalarak 5,2 milyon tona geriledi. Geçen yılın 7 aylık döneminde Türkiye İran’dan 7,4 milyon ton ham petrol ithal etmişti. Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği ham petrol miktarı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 69 azalarak 287 bin 843 tona gerilemişti. Temmuz ayında ise bu miktar haziran ayına göre yüzde 201 artarak 867 bin 269 tona  yükseldi. Söz konusu dönemdeki ithalat Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) tarafından gerçekleştirilirken, TÜPRAŞ’tan haziranda azalan petrol ithalatına ilişkin, “Süreci yakından takip etmekteyiz.” açıklaması yapılmıştı.   

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:45
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