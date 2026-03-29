İran'dan Pakistan gemilerine Hürmüz vizesi: Günlük 2 gemi geçecek

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Pakistan ile İran arasındaki diplomatik trafik meyvelerini vermeye başladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran’ın Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı’ndan geçişine onay verdiğini duyurdu. Varılan mutabakata göre, boğazdan her gün 2 geminin geçişine müsaade edilecek.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin bu adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Dar, kararı "yapıcı bir jest" olarak nitelendirdi. Bakan Dar, bu gelişmenin bölgedeki istikrarın tesisi açısından kritik bir barış habercisi olduğunu ifade etti.

Sürece dair değerlendirmelerini paylaşan Pakistanlı Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Diyalog, diplomasi ve böylesine güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır."

Küresel aktörlere açık mesaj

Dar’ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay ise etiketlediği isimler oldu. Pakistan Dışişleri Bakanı, mesajında İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'nin yanı sıra ABD yönetiminden önemli figürlere de yer verdi. Etiketlenen isimler arasında;

  • ABD Başkan Yardımcısı JD Vance,
  • Dışişleri Bakanı Marco Rubio,
  • Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı.

Bu hamle, bölgedeki deniz trafiği ve güvenlik koridoru konusunda Pakistan'ın hem bölgesel hem de küresel aktörlerle eşgüdümlü bir diplomasi yürüttüğünün işareti olarak yorumlandı.

Erçelik

Pakistan ile kalp atışımız ve tansiyonumuz birdir.
