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Dünya İran’dan Kuveyt’e füze ve İHA saldırısı: Hava savunması devreye girdi
Dünya

İran’dan Kuveyt’e füze ve İHA saldırısı: Hava savunması devreye girdi

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AA Giriş Tarihi:

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İran’dan Kuveyt’e füze ve İHA saldırısı: Hava savunması devreye girdi

Kuveyt ordusu, İran’dan ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Hedeflere karşı hava savunma sistemlerinin harekete geçirildiği bildirildi.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füze ve İHA’ların tespit edilmesinin ardından savunma sistemlerinin devreye sokulduğu belirtildi.

PATLAMA SESLERİNİN NEDENİ AÇIKLANDI

Ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin füze ve İHA’lara müdahalesinden kaynaklandığı aktarıldı. Saldırılarda can kaybı, yaralanma veya hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kuveyt makamları, halka yetkililer tarafından açıklanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik saldırı başlattığını daha önce duyurmuştu.

İran ordusu da ABD saldırılarına karşılık bölgedeki hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme operasyonu başlattığını açıklamıştı.

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