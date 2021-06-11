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İran’dan Kanada’ya tepki: Sandık kurulmasına izin verin
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Dünya İran’dan Kanada’ya tepki: Sandık kurulmasına izin verin
Dünya

İran’dan Kanada’ya tepki: Sandık kurulmasına izin verin

Kanada, ülkede yaşayan İran vatandaşlarının cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmesi için sandık kurulmasına izin vermedi. İran ise Kanada hükümetine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 21:27:00 -
İran’dan Kanada’ya tepki: Sandık kurulmasına izin verin

İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi, ülke topraklarında İranlı seçmenler için sandık kurulmasına izin vermeyen Kanada hükümetine tepki gösterdi.

Kanada hükümetinin kararını "yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendiren Musevi, bu ülkedeki İranlı seçmenlerin Kanada'ya yakın olan ABD'nin sınır kasabalarından birinde kurulan sandıkta oy kullanabileceğini söyledi.

İran'da 13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran'da yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, ülkede mevcut seçmen sayısının 59 milyon 310 bin 307 kişi olduğunu açıklamıştı. 

 

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