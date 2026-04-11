İran'dan flaş Hürmüz Boğazı açıklaması
İran'da Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddialarını yalanlayarak, boğazdaki geçişlerin İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını iddia etmesinin ardından İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bildiri yayımladı.
'BOĞAZDAKİ GEÇİŞLER TAMAMEN SİLAHLI KUVVETLERİNİN DENETİMİNDE'
Bildiride, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddiaları yalanlanırken boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğu belirtildi.
ABD ORDUSU HÜRMÜZ BOĞAZI'NA GİRMİŞTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.
ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verilmişti.