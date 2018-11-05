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İran'dan flaş açıklama: Saldırı düzenlendi

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi, İran'ın iletişim alt yapısına siber bir saldırı düzenlendiğini açıkladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:13
İran'dan flaş açıklama: Saldırı düzenlendi

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi, ülkesinin iletişim alt yapısına yönelik bir siber saldırı düzenlendiğini, saldırıyı püskürtmeyi başardıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, teknik uzmanların dikkati sayesinde saldırıyı etkisiz hale getirildiklerini belirten Bakan Cehrumi, "Saldırganlar eli boş döndü" dedi ve konuyu uluslararası kuruşlar nezdinde takip edeceklerini söyledi.

Saldırının net olarak kim tarafından yapıldığını belirtmeyen İranlı Bakan, saldırının daha önce İran'a karşı Stuxnet bilgisayar virüsünü kullanan bir rejim tarafından yapıldığını ileri sürerek, isim vermeden İsrail'i işaret etti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:13
  1. İran
  2. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi

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