İran'dan diplomatik kriz çıkaracak adım! Saadet Partisi'ne bakın ne skandal talepte bulundular

İran Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, 28 Mart'ta iftarda ağırladığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan diplomatik skandala neden olacak bir talepte bulundu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Karamollaoğlu'na "Kılıçdaroğlu'nu desteklemeniz çok önemli" diyen Farazmand'ın "Seçimden sonra beklentimiz, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını geri çekmesi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin varlığından rahatsızlar

Suriye'deki katliamlara ortak olan İran'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığından ve Suriye Milli Ordusu'na desteğinden rahatsız olduğu biliniyor. İran özellikle Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırmak için de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını bekliyor.

Azerbaycan'ı tehdit ediyor

Karabağ'ın işgalden kurtarıldığı 2020'deki savaşta Ermenistan'ı destekleyen Tahran yönetimi son iki yılda Azerbaycan'a karşı 4 askeri tatbikat düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri yığınak yaptı. Gözlemcilere göre özellikle askeri tatbikatlar, Türkiye'nin desteğinin kesilmesi durumunda İran'ın Azerbaycan'a saldırmayı göze aldığı mesajı taşıyor.

İftara sadece İran elçisi katılım gösterdi

Seçim sürecinde İran'ın Saadet Partisi'ne ilgisi de dikkat çekiyor. Karamollaoğlu bu hafta başında Kılıçdaroğlu ile İslam ülkelerinin büyükelçilerini buluşturmak için iftar vermiş, iftara büyükelçi düzeyinde sadece İran Büyükelçisi Farazmand katılmıştı. İftarda Kılıçdaroğlu'nun yanına oturtulan 94 yaşındaki eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'a ise emrivaki yapıldığı ortaya çıkmıştı. Doğan'ın oğlu Yahya Doğan, "Babam, Kılıçdaroğlu'nun iftarda olacağından ve böyle bir fotoğraf ortaya çıkacağından haberi olsa iftara katılmazdı. Bu durum siyaseten kullanıldı ve babam bu duruma çok üzüldü" açıklaması yapmıştı.



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