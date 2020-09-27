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Gündem İran’dan dikkat çeken tehdit! Derhal ülkeyi terk edin
Gündem

İran’dan dikkat çeken tehdit! Derhal ülkeyi terk edin

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ni tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:57:00 -
İran’dan dikkat çeken tehdit! Derhal ülkeyi terk edin

İranlı General Kasım Süleymani’yi öldüren ABD’nin acilen Irak’ı terk etmesi gerektiğini söyleyen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, cinayetin sebebinin ABD olduğunu açıkladı.

Eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesini ‘devlet terörü’ olarak nitelendiren Ali Şemhani, ABD’ye karşı şu açıklamaları yaptı:

"Bu cinayetin faillerinin en hafif cezası bölgeyi acilen terk etmeleridir. Özellikle de bu cinayetin işlendiği ülkeyi (Irak'ı).

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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