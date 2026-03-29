İran'dan Azerbaycan'a Türkçe teşekkür: "Ortak kültürün nişanesi"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın zorlu günlerinde insani yardım ve lojistik kolaylık sağlayan Azerbaycan'a, Azerbaycan Türkçesiyle teşekkür etti. Arakçi, "Bu destek iki halkı birleştiren ortak kültüre dayanmaktadır" mesajını verdi.

Orta Doğu’daki çatışmaların gölgesinde İran’a yönelik yardım koridorunda Azerbaycan kritik bir rol oynamaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden bizzat Azerbaycan Türkçesiyle yaptığı paylaşımla Bakü yönetimine ve Azerbaycan halkına şükranlarını sundu.

82 TONLUK EK SEVKİYAT VE TRANSİT KOLAYLIĞI

Azerbaycan, Mart ayı boyunca İran’a yönelik dev bir yardım operasyonu yürüttü. 10 Mart’ta yola çıkan ilk gıda ve ilaç konvoyunun ardından, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 17-19 Mart tarihlerinde 82 tonluk ek insani yardım daha İran’a ulaştırıldı. Azerbaycan sadece kendi yardımlarıyla değil, diğer ülkelerden gelen destekler için açtığı transit koridorla da hayati bir görev üstlendi.

RUSYA'NIN YARDIMLARI AZERBAYCAN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Lojistik kolaylıklar kapsamında Rusya tarafından İran’a gönderilen 300 tonun üzerindeki tıbbi malzeme, Azerbaycan toprakları üzerinden güvenle ulaştırıldı. Daha önce de 13 tonluk bir sevkiyata ev sahipliği yapan Bakü güzergahı, bölgedeki insani krizin derinleşmesini engelleyen en önemli damar haline geldi.

ARAKÇİ: "ZOR GÜNLERİN DESTEĞİ"

Bakan Arakçi mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkına, insani yardımların gönderilmesi ve diğer ülkelerin yardımlarının ulaştırılmasına sağladıkları kolaylıklar nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu adımın iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların bir sonucu olduğunu vurgulayan Arakçi, zor günlerdeki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

