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Dünya İran’dan akılalmaz çıkış: Savaşı Türkiye başlattı
Dünya

İran’dan akılalmaz çıkış: Savaşı Türkiye başlattı

İran'ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Mohsen Pak-Ain, "Ankara, İsrail için Bakü'yü kışkırtarak Ermenistan'la savaşmasını sağladı" diyerek skandal bir iftirada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 10:21:00 -
İran’dan akılalmaz çıkış: Savaşı Türkiye başlattı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim hafta ortasında tekrar alevlenirken, İran'ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Mohsen Pak-Ain, Türkiye'yi suçlayıcı, haddini aşan ifadeler kullandı.

2020'de Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan, son hafta Erivan'ın cephe hattındaki saldırılarına cevap verdi. İki ülke arasında çatışmalar kısa bir süre içinde büyürken, Azerbaycan tarafından 77 asker şehit oldu. Ermenistan ise kayıplarını 135 olarak açıkladı.

Ermenistan'a verdiği destek ile bilinen İran cephesinden ise akla ziyan bir açıklama geldi.

İran'ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Mohsen Pak-Ain, ILNA'ya konuştu, Türkiye'ye yönelik skandal sözler sarf etti.

Pak-Ain'in "Ankara, İsrail için Bakü'yü kışkırtarak Ermenistan'la savaşmasını sağladı." iftirasını attı.

İranlı diplomat, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaları tetiklediğini öne sürerken, "Ankara'nın provokatif hamleleri duruma doğrudan müdahale edemeyen Tel Aviv'in liderliğinde gerçekleşti" iddiasında bulundu.

Mohsen Pak-Ain'in skandal sözleri büyük tepki çekti.

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