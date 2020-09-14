İran'dan ABD'ye 'suikast' cevabı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayın yapan Politico gazetesi, İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'ı hedef alabileceğini iddia etti. Bu iddiaya İran Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Dışişleri Sözcüsü Sait Hatipzade, dün ABD yönetimine yakın yetkililer ile istihbarat raporlarına dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında Bağdat'ta Süleymani'yi füze saldırısı ile öldürtmesine karşı İran'ın misilleme planlarıyla ilgili iddialarda bulunan Politico'ya yanıt verdi.

"Boş yöntemlerden uzak durun"

Bakanlık Sözcüsü Hatipzade, iddiaların 'temelsiz' olduğunu belirterek Amerikalılara uluslararası arenada İran karşıtı ortam oluşturmak için içi boş yöntemlerden uzak durmayı tavsiye etti.

Hatipzade, İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD'li Büyükelçi Lana Marks'ı hedeflediği iddiasına 'İran'ın uluslararası toplumun bir üyesi olarak uluslararası diplomatik ilke ve geleneklere bağlı kaldığı' karşılığını verdi.

"ABD haydut ülkeye dönüştü"

Bakanlık Sözcüsü, İran'ın tam tersine ABD ve Beyaz Saray'daki yönetimin özellikle son senelerde diğer ülkelerin toprak bütünlüğünü ihlal etme, uluslararası anlaşmalardan çekilme, askeri ve istihbarat yetkililerine suikast gerçekleştirme ve General Kasım Süleymani'yi namertçe terör saldırısı düzenleme gibi eylemlere başvurarak en temel diplomatik ilkeleri ayaklar altına aldığını ve uluslararası arenada haydut ülkeye dönüştüğünü vurguladı.

"Propaganda çabası"

Hatipzade, bu tür iddiaların Donald Trump yönetiminin karşı istihbarat ve propaganda çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

"Başkanlık seçimleri öncesinde..."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD rejiminin başkanlık seçimleri öncesinde suçlama ve yalana başvurmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) mekanizmaları kötüye kullanmaya çalışması ile eşzamanlı olarak İran halkına baskıyı artırma amacını gütmesinin, bekledikleri bir eylem olduğunu kaydetti.

"Sonuçsuz kalacak"

Hatipzade, bunların gelecekte de devam etmesinin ihtimal dahilinde olduğunu ancak kesinlikle sonuçsuz kalacağını bildirdi.