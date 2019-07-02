İran'dan ABD'ye şok tehdit! "İsrail'i yarım saatte haritadan sileriz" İran Nükleer Alt Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ABD'nin İran'a saldırması durumunda İran'ın yarım saat içerisinde İsrail'i haritadan sileceğini söyledi.

Al Alam televizyonuna konuşan İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu'na bağlı Nükleer Alt Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur,ABD Başkanı Donald Trump'ın sadece parayı düşündüğünü, savaş adamı olmadığını söyledi. "İsrail'in yarım saat ömrü kalır" Zünnur, ABD'nin İran'a saldırması durumunda yaşanılacaklara değinerek, "ABD bize saldırırsa İsrail'in yarım saatlik ömrü kalır" iddiasında bulundu. Şii din adamı Zünnur, 1980-2012 yılları arasında Devrim Muhafızları Ordusu'nda görev yapmıştı. İran ile ABD arasındaki gerilim ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve daha sonra İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmesiyle artmıştı. Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ile iki ülke arasındaki gerilimin sıcak bir savaşa dönmesi ihtimali gündeme gelmişti.

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