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Gündem İran'da yas ilan edildi
Gündem

İran'da yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:48:00 - 2023-10-17 23:51:13
İran'da yas ilan edildi

İran'da yas ilan edildiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab Hastanesi’ne düzenlenen saldırıyı “soykırım” olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. İran'da bir günlük yas ilan edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı İran tarafından kınandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, saldırıyı vahşi bir savaş suçu ve soykırım olarak nitelendirerek şiddetle kınayarak, “Siyonist rejim, Filistin halkına karşı işlediği utanç verici suçları sürdürürken, bu korkunç suçu işleyerek vahşetini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi ve savaşta uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını kanıtladı” dedi.

Filistin halkı ve direnişine ve ayrıca gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kenani, “Şüphesiz bu yaşanan saldırı sonrası şehit olan mazlumların kanı, Filistin milleti ve mücahitlerinin işgaller karşısında ülkelerini özgürleştirme mücadelelerini daha da güçlendirecektir” dedi.

Kenani, “İşlenen bu savaş suçu karşısında uluslararası toplum ve özellikle Birleşmiş Milletler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve Siyonist rejimin cinayetleri karşısında gerekeni yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yas ilan etti

İran'da Israil'in Gazze'de hastaneyi hedef alması ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarın 1 günlüğüne genel yas ilan edildi.

Kaynak: İHA
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