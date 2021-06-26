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Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 83 bin 711’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 14:11:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 34 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 965'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 157 bin 983’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 711 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 195'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 822 bin 704’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 189 bin 724 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 613 bin 140 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 416 bin 983 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 196 bin 157 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 613 bin 140 doz aşı uygulandığı bildirildi.

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