İran'da son korona bilançosu açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 83 bin 711’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 34 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 965'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 157 bin 983’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 711 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 195'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 822 bin 704’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 189 bin 724 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 613 bin 140 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 416 bin 983 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 196 bin 157 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 613 bin 140 doz aşı uygulandığı bildirildi.