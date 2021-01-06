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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 82 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 82 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:50:26 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 82 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 artarak 55 bin 830'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 283 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 830'a, vaka sayısının da 1 milyon 261 bin 903'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 780'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 40 bin 521'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 939 bin 633 olduğunu kaydetti.

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