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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:50:57 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 406 artarak 47 bin 95'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 406 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 14 bin 51 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 47 bin 95'e, vaka sayısının da 922 bin 397'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 860'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 640 bin 65'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 995 bin 445 test uygulandığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Salgının etkisini arttırdığı ülkede aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağı bildirilmişti. Aynı şekilde 15 gün boyunca 21.00 - 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.

Yasak ihlali yapanlara "kırmızı bölgelerde" 1 milyon tümen (300 TL), "turuncu bölgelerde" ise 500 bin tümen (150 TL) para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

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