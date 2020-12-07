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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 284 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 284 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:42:26 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 284 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 284 artarak 50 bin 594'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 284 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 827 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 50 bin 594'e, vaka sayısının da 1 milyon 51 bin 374'e çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 796'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 742 bin 955'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede bugüne kadar 6 milyon 432 bin 228 test uygulandığını aktaran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 64 ilçenin "kırmızı", 278 ilçenin "turuncu", 106 ilçenin ise "sarı bölge "olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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