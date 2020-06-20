  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran’da son 24 saatte korona virüsten 115 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 9 bin 507’ye yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:37:33 -
İran’da son 24 saatte korona virüsten 115 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 9 bin 507’ye yükseldiğini açıkladı.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınına ilişkin güncel verileri açıkladı. Lari, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde toplam ölü sayısının 9 bin 507’ye yükseldiğini belirtti. Son 24 saatte 2 bin 322 vakanın kayıtlara geçtiğini ifade eden Lari, toplam vaka sayısının 202 bin 584’e ulaştığını söyledi. Lari, şu ana kadar toplam 161 bin 384 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının ise 2 bin 842 olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı