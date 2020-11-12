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Aktüel İran'da son 24 saatte 457 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 457 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:34:39 -
İran'da son 24 saatte 457 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 457 artarak 40 bin 121 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 457 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 517 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 40 bin 121’e vaka sayısının da 726 bin 585’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 614’ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 541 bin 566 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 384 bin 988 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

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