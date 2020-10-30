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Aktüel İran'da son 24 saatte 365 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 365 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:49:18 -
İran'da son 24 saatte 365 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 365 artarak 34 bin 478 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 365 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 11 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 478’e, vaka sayısının da 604 bin 952’ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 128’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 477 bin 3’e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede toplam 4 milyon 892 bin 704 kişiye test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

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