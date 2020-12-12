  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da son 24 saatte 221 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 221 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:15:41 -
İran'da son 24 saatte 221 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 artarak 51 bin 949 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 221 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 201 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 949'a, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 18'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 739'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 800 bin 743 olduğunu ifade etti.

Ülkede salgının başından bu yana 6 milyon 657 bin 974 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 231 ilçenin turuncu ve 205 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı
Dünya

700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların varlığı bu kez Meclis Araştırma Komisyonunca kanıtlandı. Komisyon, ordudaki aşırı sağcı yapılanmaları..
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı
Dünya

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD Senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü aça..
Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?
Gündem

Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?

Gazeteci Fatih Uğurlu İnönü'nün eşi ile Atatürk arasında yaşanan bir tartışmanın nedenini anlattı.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay