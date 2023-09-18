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Dünya İran’da şok olay! Şehir merkezine düştü!
Dünya

İran’da şok olay! Şehir merkezine düştü!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 11:56:00 -
İran’da şok olay! Şehir merkezine düştü!

İran’ın Gürgan kentinin merkezine bir insansız hava aracının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İran’ın Gürgan kentinin merkezine bir insansız hava aracının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İran’ın Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) düştü. Gülistan Valisi Siyasi ve Güvenlik işlerinden sorumlu Yardımcısı Ali Muhacir olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabah saat 9 sıralarında şehir merkezine bir İHA düştü ve parçaları şehrin farklı bölgelerine saçıldı. Aynı anda 8 farklı yere İHA düştüğü söylentileri var ancak bu doğru değil. Düşen tüm parçalar tek bir İHA’ya ait” dedi. Güvenlik güçlerinin olayın boyutunu araştırdığını belirten Muhacir, “Ne yazık ki İHA’nın yerleşim yerine yakın bir bölgeye düşmesi sonucu 2 vatandaşımız yaralandı” ifadelerini kullandı.

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