  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
İran'da patlama: Yaralılar var
Hamas'tan İsrail'e: Bedelini ödeyeceksiniz!
Muğla'da korkutan deprem!
Dünya İran'da patlama: Yaralılar var
Dünya

İran'da patlama: Yaralılar var

İran'ın Kazvin eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir deterjan fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 15:46:00 -
İran'da patlama: Yaralılar var

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Kazvin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Kudretullah Mehdihani, Buyin Zehra ilçesinde meydana gelen patlamanın geniş ölçekli bir yangına neden olduğunu ve fabrikanın bir bölümünün tamamen yandığını aktardı.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Mehdihani, çevre ilçelerden gelen 12 itfaiye aracının yangına müdahale ettiğini kaydetti.

Mehdihani, olayda can kaybı olmadığını ancak müdahale sırasında 2 itfaiye görevlisinin yaralandığını ifade etti.

Genel Müdür Mehdihani, patlamanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! "Elvan elvan çiçek açar sabahlar..."

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını sosyal..
Rum siyasetçiden tarihi itiraf: Hezimete uğradık
Dünya

Rum siyasetçiden tarihi itiraf: Hezimete uğradık

Rum siyasetçi Nikolas Papadopulos Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansının Rum tarafı için "hezimet" olduğunu ifade etti...
Tartışmalara son noktayı koydu! Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?
Teknoloji

Tartışmalara son noktayı koydu! Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye'nin F-35 savaş programına geri döneceği yönündeki iddialara cevap verdi. Karataş, "F-35 programın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay