İran'da operasyon karmaşası! Dün karşı çıktılar bugün...
Dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşıyız" sözlerinin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den bir açıklama geldi. Ruhani, yaptığı açıklamada "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" ifadelerini kullandı.09 Ekim 2019 Çarşamba 12:06
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama geldi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.
Zarif 'Karşıyız' demişti
Dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşıyız" demişti.
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