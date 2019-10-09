İran'da operasyon karmaşası! Dün karşı çıktılar bugün... Dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşıyız" sözlerinin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den bir açıklama geldi. Ruhani, yaptığı açıklamada "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi. Zarif 'Karşıyız' demişti Dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşıyız" demişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.