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İran'da operasyon karmaşası! Dün karşı çıktılar bugün...

Dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşıyız" sözlerinin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den bir açıklama geldi. Ruhani, yaptığı açıklamada "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" ifadelerini kullandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:06
İran'da operasyon karmaşası! Dün karşı çıktılar bugün...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.

Zarif 'Karşıyız' demişti

Dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşıyız" demişti.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:06
  1. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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  • YılmazYılmaz14 dk önce
    Bunlardan dost olmaz..

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