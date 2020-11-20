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Aktüel İran'da oksijen tüpü patladı: 1 ölü
Aktüel

İran'da oksijen tüpü patladı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:42:57 -
İran'da oksijen tüpü patladı: 1 ölü

TAHRAN (AA) - İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Erdestan ilçesindeki bir fabrikada oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Devlet televizyonunun haberine göre, Erdestan ilçesindeki bir fabrikada oksijen tüpü patladı.

Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise ağır yaralandığı belirtilirken, patlama nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Haberde söz konusu fabrikanın defalarca uyarı almasına rağmen gerekli talimatlara uymadığı ve buradaki güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu belirtildi.

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