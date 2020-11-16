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Aktüel İran'da Kovid-19 nedeniyle riskli şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasaklandı
Aktüel

İran'da Kovid-19 nedeniyle riskli şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:22:46 -
İran'da Kovid-19 nedeniyle riskli şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasaklandı

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında riskli şehirlerde vatandaşların akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, başkent Tahran dahil yaklaşık 150 büyük şehir ve ilçede 2 hafta boyunca Kovid-19 kısıtlamalarının uygulanacağını ifade etti.

Reisi, bu sürede şehirler arası seyahate izin verilmeyeceğini, ayrıca şehir içinde de akşam 21.00'den sabah 04.00'e kadar şahsi araç kullanımının yasak olacağını belirtti.

İranlı yetkili, kırmızı bölge durumundaki şehirlere seyahat yapılması halinde 1 milyon tümen (300 TL), turuncu bölgelere girişte de 5 bin tümen (150 TL) para cezası kesileceğini aktardı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybının 41 bin 979'a, vaka sayısının da 775 bin 121'e ulaştığını açıklamıştı.



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