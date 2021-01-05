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Aktüel İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 100'ün altına düştü
Aktüel

İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 100'ün altına düştü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:24:32 -
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 100'ün altına düştü

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 55 bin 748'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı, uzun bir süreden sonra 100'ün altına düştü." dedi.

Son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini dile getiren Lari, 6 bin 113 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 748'e, vaka sayısının 1 milyon 255 bin 620'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 829'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 29 bin 28'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 7 milyon 885 bin 416 olduğunu kaydetti.

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