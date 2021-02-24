İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 73 artarak 59 bin 736'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 270 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 746'sının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 736'ya, vaka sayısının da 1 milyon 598 bin 875'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 705'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 365 bin 253'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 616 bin 717 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin "kırmızı", 52 şehrin "turuncu", 217 şehrin "sarı" ve 168 şehrin de "mavi" bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.