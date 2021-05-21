İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 200 artarak 78 bin 194’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 250 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1532'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 815 bin 882’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 78 bin 194 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 15'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 304 bin 824’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 683 bin 814 oldu.
İran'da toplam 2 milyon 867 bin 966 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 422 bin 765 kişiye aşının ilk dozunun, 445 bin 201 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 867 bin 966 doz aşı uygulandığı açıklandı.
Öte yandan ülke genelinde 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.