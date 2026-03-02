Sahurda mutlaka tüketin: 16 saat tok tutuyor!
Gün boyunca oruç tutarken yaşanan açlık hissini bastırabilmek için dengeli beslenmek çok önemli. Uzmanlar sahur menünüze lif değerleri yüksek besinleri eklemenizi şiddetle tavsiye ediyor.
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle hem manevi huzur hem de bedensel bir şifalanma yaşıyoruz. Sahur ve iftar sofralarında sevdiklerimizle buluştuğumuz bu özel zaman diliminde oruç tutmak, uzun süreli açlığı beraberinde getiriyor. Bu noktada sahurda tüketilen besinlerin zengin içeriklere sahip olması gün boyu tokluk hissi yakalamanıza olanak tanıyacaktır. Uzmanlar; ani açlık krizlerini önlemek için düşük glisemik indeksli ve lif oranı yüksek gıdalar tüketilmesini tavsiye ediyor.
KİNOA NEDİR, SAHURDA KİNOA TÜKETMENİN FAYDALARI NELERDİR? 9 TEMEL AMİNO ASİT İÇERİR Bitkisel kaynaklı bir gıda olan kinoa, içeriğiyle aslında tam bir protein kaynağıdır. Öyle ki kinoa, çoğu bitkisel gıdanın aksine vücudun kendi başına üretemediği 9 temel amino asidin tamamını içerir. Bu noktada kinoa, uzun süreli tokluk ve enerji hissi sağlar.
LİF İÇERİĞİ AÇISINDAN ZENGİN Diğer tahıllara oranla iki kat daha fazla lif içeren kinoa, kan şekerinin aniden yükselmesini engelleyerek dengede hissetmeye olanak tanır. Ayrıca sindirim sistemini yavaş çalıştıran kinoa, mide boşalma süresini de uzatır.
VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU Tam bir mineral ve vitamin deposu olan kinoa; magnezyum, demir, manganez ve B2 açısından önemli bir kaynaktır. Bu özellikleriyle güçlü bir antioksidan işlevi gören kinoa, kan damarlarını rahatlatır, kansızlığa karşı destekleyici bir rol üstlenir.
ÇÖLYAK HASTALARINA ŞİFA! Glutensiz bir besin olan kinoa, çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti yaşayanlar için harika bir seçenektir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ KORUR Kinoanın bir diğer öne çıkan özelliği de sindirimi kolay bir besin kaynağı olmasıdır. Sahur sonrası şişkinlik ve mide yanması gibi problemler yaşamak istemeyenler için kinoa, iyi bir seçenek olacaktır.
KİNOA NASIL TÜKETİLİR? Kinoayı bazı alternatif besinlerle birlikte tüketerek zengin bir tabak hazırlamanız mümkün. Bunun için avokado, ceviz ya da badem, haşlanmış baklagiller, yoğurt ya da yeşil sebzeleri tercih edebilirsiniz./ kaynak: haber7
