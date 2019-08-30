İran'da haftanın maçını Mustafa Denizli'nin takımı kazandı
- İran Pers Körfez Pro Ligi'nin ilk haftasında Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör, son şampiyon Persepolis'i 1-0 yendi30 Ağustos 2019 Cuma 21:12
TAHRAN (AA) - İran Pers Körfez Pro Ligi'nin ilk haftasında Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, sahasında son şampiyon Persepolis'i 1-0 mağlup etti.
Tebriz'deki Yadigar İmam Stadı'nda oynanan haftanın en önemli müsabakasında Denizli yönetimindeki Traktör, geçen sezonun şampiyonu Persepolis ile karşılaştı.
Traktör, mücadeleden 1-0'lık skorla ayrılarak sezona galibiyetle başladı.
Tebriz'deki stadı dolduran Traktör taraftarları, maçtan önce ve galibiyetin ardından sevgi gösterisinde bulunduğu tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli lehine tezahüratlar yaptı.
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