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Ekonomi İran'da GSYH artışı Türkiye'yi niye ikiye katladı? Mahfi Eğilmez muhalefetin çakallığını ortaya koydu!
Ekonomi

İran'da GSYH artışı Türkiye'yi niye ikiye katladı? Mahfi Eğilmez muhalefetin çakallığını ortaya koydu!

İktisat Uzmanı Mahfi Eğilmez, cari piyasa fiyatlarıyla dolar cinsinden GSYH’nin hesaplanmasını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 23:07:00 - 2022-04-21 23:45:01
İran'da GSYH artışı Türkiye'yi niye ikiye katladı? Mahfi Eğilmez muhalefetin çakallığını ortaya koydu!

 Yeniakit.com.tr 

Cari piyasa fiyatlarıyla dolar cinsinden GSYH’nin hesaplanmasını anlatan İktisat Uzmanı Mahfi Eğilmez, önce muhaliflerin hoşuna gidecek şekilde, "İran, GSYH'de Türkiye'yi ikiye katladı." dedi.

"2015 yılında 408 milyar dolarlık GSYH ile ilk 21 ekonomi arasında yer almayan İran’ın altı yılda nasıl olup da GSYH’sini 2,5 kat artırarak 1.426 milyar dolarlık bir GSYH düzeyine ulaştığını araştırıyoruz." ifadelerini kullanan Eğilmez, İran'da dolar kurunun düşük oranda sabitlendiğini, bu sebeble GSYH'nin yüksek çıktığını ortaya koydu.

Muhalefetin çakallığını ortaya koydu!

Mahfi Eğilmez, birçok alanda, muhaliflerin Türkiye aleyhtarlığı sergilerken yaptığı çakallığı şöyle özetledi:

Özetle söylemek gerekirse bu büyüme oranıyla İran’ın GSYH’sinin son 6 yılda 2,5 kat artmış görünmesinin ardında iki neden vardır: (1) İran’da enflasyon çok yüksek olduğu için cari fiyatlarla GSYH hızla yükselmektedir. (2) İran Riyalinin dolar karşısında sabit kalması nedeniyle dolar cinsinden GSYH de olması gerekenin çok üzerinde hesaplanmaktadır. İran’da sermaye hareketleri serbest olmadığı için sabit kur rejimi uygulanabilmektedir. Buna karşın ortadaki asıl kur, sabit kur olarak açıklanan 1 USD = 42.000 riyal değil, 1 USD = 270.000 riyaldir.

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