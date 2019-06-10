0553 313 94 23

İran'da ev hapsindeki muhalif lidere cep telefonu ve televizyon izni

İran'da ev hapsinde olan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd'e 8 yıl sonra cep telefonu ve televizyon kullanma izni verildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:04
İran'da ev hapsindeki muhalif lidere cep telefonu ve televizyon izni

Musevi'ye yakınlığıyla bilinen "Kaleme" haber sitesine göre, emniyet görevlileri, 8 yıldan bu yana ev hapsinde tutulan Musevi ve eşi Rahneverd'e cep telefonu kullanma ve bazı televizyon kanallarını izleme izni verdi.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi (77) ile Musevi'nin eşi Rahneverd (74) "seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri" gerekçesiyle 2011'den bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 8 yıldır herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:04
  1. Mir Hüseyin Musevi
  2. Zehra Rahneverd

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ’da başladı
    1. Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ’da..
    2. Büyükşehir Meclisi Toplandı
    3. Eski Pakistan Devlet Başkanı Zerdari..
    4. Başkan Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı
    5. Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü
    6. Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
    7. Şanlıurfa'da rüzgardan zarar gören..
    8. Van’da ‘elma içi kurdu’ uyarısı
    9. Elazığ'da "etçil örümcek" endişesi
    10. Prens Selman'ın planı deşifre oldu! O..
    11. Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen..
    12. Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile..
    13. Binali Yıldırım'dan İzlanda'ya sert..
    14. Çelik'ten "Fatih sondaj gemisi..
    15. Selçuk Üniversitesi öğretim ve..
    16. Mustafa Sandal New York’ta..
    17. Kahramanmaraş’ta larva ile mücadele
    18. Ürkmezer’den yeni sürücü belgesi..
    19. Düzce’de bayramda kazalarda 3 kişi..
    20. Jandarma’dan öğrencilere “Sürücü..
    21. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve..
    22. Kapalıçarşı'da altın
    23. 14 yaşındaki kıza cinsel içerikli..
    24. Eskişehir'de köpek yavrusunun telef..
    25. Polatlı’da sezonun ilk buğdayı..
    26. Adapazarı Belediyesi Haziran ayı..
    27. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den İzlanda..
    28. Trafik önlemleri bayramda meydana..
    29. Samsun’da ekmeğe yüzde 25 zam
    30. Batman Üniversitesi’nde bayramlaşma
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"