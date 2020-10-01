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Aktüel İran'da Dağlık Karabağ'a destek gösterisinde gözaltına alınan 12 aktivistin tutuklandığı iddia edildi
Aktüel

İran'da Dağlık Karabağ'a destek gösterisinde gözaltına alınan 12 aktivistin tutuklandığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:33:14 -
İran'da Dağlık Karabağ'a destek gösterisinde gözaltına alınan 12 aktivistin tutuklandığı iddia edildi

ANKARA (AA) - İran'da Türklerin yoğun olduğu Erdebil kentinde Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'a destek için önceki gün düzenlenen gösteri sırasında gözaltına alınan 12 kişinin tutuklandığı iddia edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) haberine göre, gözaltına alınan aktivistler, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hakaret, kamu düzenini bozmak ve izinsiz gösteriler organize ederek ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede tutuklama kararı verilen Asgar Ekberzade, Mücteba Pervin, Murteza Pervin, Mustafa Pervin, Mehdi Huşmend, Muhammed Culani, Perviz Siyabi, Seccad Culani, Hüseyin Balahani, Behmen Hayrcu, Hamid Haydari Baris ve Sobhan Bahşi adlı kişilerin Erdebil Cezaevi'ne gönderildikleri öne sürüldü.

İran'ın Erdebil kentinde önceki gün Ciral Parkı'nda Dağlık Karabağ'a destek için toplanan aktivistlere güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve bazı aktivistlerin gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Öte yandan İran'daki aktivistler, sosyal medyadan Erdebil, Tebriz ve Urumiye gibi İran Azerilerinin yoğun nüfusa sahip olduğu büyük kentlerde Dağlık Karabağ'daki işgale karşı gösteri çağrıları yapıyor.



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