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Dünya İran'da cumhurbaşkanı adaylarının Türkçe-Azerice tartışması
Dünya

İran'da cumhurbaşkanı adaylarının Türkçe-Azerice tartışması

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar televizyon programında Türkçe-Azerice polemiği yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 01:40:00 -
İran'da cumhurbaşkanı adaylarının Türkçe-Azerice tartışması

İran devlet televizyonu, 18 Haziran'da yapılacak olan 13. cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi reformist ve muhafazakar adayları davet etti.

Programa katılan adaylar, Azerbaycanlılar ve Türklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Yaşasın Azerbaycan''

Muhafazakar adaylardan eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Yaşasın Azerbaycan" sloganıyla Türk seçmenin ilgisini çekmeye çalıştı.

Muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi de ilk tartışmadaki konuşmalarına gelen tepkiler nedeniyle özellikle Türklerin yaşadığı eyaletlerden kendisini arayanların ve gönlünü almaya çalışanların olduğunu belirterek, "Türklerin yaşadığı eyaletlerde Azerice konuşan değerli vatandaşlarımız bana muhabbet gösterdiler. Gösterdikleri ilgi ve bulundukları lütuf nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizim Türkçe konuşan vatandaşlarımız var"

Reisi'nin bu sözleri üzerine reformist aday eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade, şunları söyledi:

"Sayın Reisi'nin sözlerini düzeltmem gerekiyor. Kendisi Azerice konuşanlar dedi. Bizim Azerice konuşan vatandaşımız yok. Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Hemedan, Zencan, Horasan-i Rezevi, İsfahan, Şiraz, Huzistan ve diğer yerlerde Türkçe konuşan vatandaşlarımız var. Sayın Reisi, Azeri kelimesini kullanırken daha fazla dikkat etmelidir."

Mehralizade, devlet televizyonunun 5 dakikalık propaganda filmini sansürlediğini belirterek "bu kötü bir ahlaktır" eleştirisinde bulundu.

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